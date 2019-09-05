宏都拉斯最高法院發言人席瓦（Carlos Silva）表示，前第一夫人波尼亞（Rosa Elena Bonilla）今天被依詐欺及不當挪用公款等指控，遭判58年徒刑。

路透社報導，52歲的波尼亞去年2月開始遭到拘留。她的丈夫羅柏（Porfirio Lobo）於2010年至2014年間擔任宏都拉斯總統。

她的辯護律師說，波尼亞是無辜的，且會向最高法院提起上訴。這是波尼亞躲過刑期的最後機會。

最高法院發言人席瓦表示：「前第一夫人波尼亞因不當挪用公款和詐欺罪名，被判58年徒刑。」

根據檢察總長辦公室及美洲國家組織（OAS）小組展開的調查，波尼亞被控在2010年至2014年間，濫用相當於77.9萬美元（約新台幣2435萬元）的國際捐款及公款，這些經費原先是要用於社會計畫。

根據檢察總長辦公室，波尼亞用這筆錢來支付醫療帳單、珠寶、兒女學費及建設工程。

席瓦說，法院也以侵占公款及詐騙罪名，判處波尼亞的親密夥伴艾士可瓦（Saul Escobar）48年徒刑。

法院消息人士表示，即使波尼亞與艾士可瓦沒有翻案或減刑，依據宏都拉斯法律，他們最多也只會服刑30年。

美國法院進行相關審判時，羅柏也被控與販毒集團Cachiros有所往來，但他矢口否認。

羅柏的其中一名兒子2017年向美國法院認罪，承認密謀進口古柯鹼至美國，被判24年徒刑。

(中央社)