美貿易代表署證實 數週後與陸會談 12:292019/09/05 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國貿易代表署今天說，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財長梅努欽（Steven Mnuchin）已與中國副總理劉鶴聊過，同意「數週後」在華府舉行部長級貿易會談。 路透社報導，美國貿易代表署（USTR）發言人愛默生（Jeff Emerson）在電郵聲明中說：「他們同意數週後在華府舉行部長級會談。」 「在這些會談登場前，次長級會議將在9月中舉行，為有意義的進展奠定基礎。」 中國商務部稍早表示，雙方最高貿易談判代表在電話中同意，10月初在華府舉行會談。 (中央社) #貿易 #會談 #代表 #美國貿易代表 #美國貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 日重大車禍！特急列車、卡車相撞 2重傷、30輕傷 - 時事 川普翻臉！一句話打發華為 - 國際 83歲阿嬤上網找嫩男開房 最小19歲 - 國際 影》被轟炸！超狂颶風凌虐這國慘況曝光 - 國際 南非排外衝突再起 5人死亡 - 国际 - 中时 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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