美國貿易代表署今天說，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財長梅努欽（Steven Mnuchin）已與中國副總理劉鶴聊過，同意「數週後」在華府舉行部長級貿易會談。

路透社報導，美國貿易代表署（USTR）發言人愛默生（Jeff Emerson）在電郵聲明中說：「他們同意數週後在華府舉行部長級會談。」

「在這些會談登場前，次長級會議將在9月中舉行，為有意義的進展奠定基礎。」

中國商務部稍早表示，雙方最高貿易談判代表在電話中同意，10月初在華府舉行會談。

(中央社)