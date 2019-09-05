交通部從9月1日起到年底推出「擴大秋冬國民旅遊」獎助計劃，補助團客500到1000元、自由行旅客1000元，行政院今再加碼，各部會共祭出11類優惠。交通部長林佳龍指出，經濟部會推出夜市消費券，每房可拿到200元，全台夜市都適用。

林佳龍說，各部會皆配合秋冬遊補助推出加碼，例如有住宿證明，經濟部會發送200元消費抵用券，全台灣夜市都可以用，盼能促進商圈、夜市等庶民經濟。

(中時 )