國旅秋冬遊 加碼200元夜市消費券 11:112019/09/05 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍。（陳祐誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部從9月1日起到年底推出「擴大秋冬國民旅遊」獎助計劃，補助團客500到1000元、自由行旅客1000元，行政院今再加碼，各部會共祭出11類優惠。交通部長林佳龍指出，經濟部會推出夜市消費券，每房可拿到200元，全台夜市都適用。 林佳龍說，各部會皆配合秋冬遊補助推出加碼，例如有住宿證明，經濟部會發送200元消費抵用券，全台灣夜市都可以用，盼能促進商圈、夜市等庶民經濟。 (中時 ) #夜市 #部會 #經濟 #消費 #秋冬 也許您會感興趣 推薦閱讀 國旅補助上路 飯店業加碼搶客 04:102019/09/02 產業．科技 大慶夜市環境未改善 住戶抱怨劍拔弩張 12:202019/09/02 生活 髒亂噪音 大慶夜市惹鄰怨 劍拔弩張 04:102019/09/03 地方新聞 《經濟》經濟部率團訪日，攜手合作5G智慧應用 09:262019/09/03 財經 「大八」歇業消費者索討無門 消保會籲踹共退款 11:102019/09/03 生活 打擊跨境毒品犯罪 六大部會舉辦國際警察合作論壇 11:072019/09/04 社會 經濟學家下修新加坡GDP成長至0.6％ 14:152019/09/04 財經 義大利人氣彩妝強勢回歸！龐克甜心系列全台限量上市 17:552019/09/04 美妝 第二波秋冬遊補助 發放各式抵用券 04:102019/09/05 財經要聞 評中美貿易戰 人民日報：穩中有進見底氣 09:522019/09/05 兩岸 生活熱門新聞 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 網瘋傳「奇蹟食譜」周甩肉4公斤！ 當紅減重法一次破解 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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