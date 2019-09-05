台船子公司台船環海（CDWE）3日舉行董事會，通過由民進黨幕僚出身、主掌離岸風電開發政策的經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，年僅28歲的鄭亦麟出任董事，消息一出引起網路譁然，網友紛紛詢問「他爸是誰」、「年齡真的不重要嗎」、「黨證才重要」。

網友翻出鄭亦麟過去的經歷，發現他自2014年台大經濟系畢業後，2015年加入民進黨智庫、16年擔任行政院能源及減碳辦公室主任，並前往倫敦大學研讀經濟及能源環境政策，18年出任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，「高升」速度異常。

台船環海董事長曾國正表示，鄭亦麟過去在風電發展經驗豐富，能確保公司發展方向與風電政策更密切結合；但網友檢視他的經歷，他所謂的「風電發展經驗豐富」卻只有兩年的英國留學經驗，「如果讀兩年的書就是經驗豐富了，那任職各大專院校綠能相關的教授們不就要汗顏了？」

網友悔恨的表示，「現在加入民進黨還來的及嗎？」「早知當初、加入DPP就對了」，「年紀不重要、關係才重要、還敢笑KMT酬庸」、「有台灣價值+小英基金會就真的可以為所欲為」、「真、台灣價值」。

網友翻出鄭亦麟的經歷。(圖/翻攝自PTT)

(中時電子報)