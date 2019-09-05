為落實高雄市長韓國瑜打造友善投資城市，及加速改善建築居住品質與城市景觀政策，高雄市都發局首先針對不合時宜的法規，全面進行檢討。都發局長林裕益5日說，原高雄市轄區領有使照的建物，高達8成是透天厝，其中屋齡30年以上的建物又約佔40％。

林裕益表示，相較於北部都會區，以公寓大廈為主的城市建築，根據統計高雄有近80％是「透天厝」，占最大宗。

影響透天厝能蓋多大面積的關鍵在於「建蔽率」。縣市合併之前，原高雄市都市計畫住宅區的建蔽率，日據時期為55％，直至實施建築管理時期提高為60％；1993年以後，又因配合全面實施容積率，將住宅區依臨路寬度，再細分為「住一」到「住五」，並將「建蔽率」區分為40％、50％及60％3級。

林裕益強調，由於不同時空的建管法規變異，導致早期老舊建築，屋主如想要改建或重建，往往使基地可以建築的面積，反而減少，不能符合原有居住空間的需求，因而大大影響城市舊聚落屋主改建翻新老屋的意願，致城市景觀改善停滯不前。

(旺報 )