外傳台積電創辦人張忠謀，今年再度代表蔡總統參加11月舉行的APEC峰會；總統府表示，目前正在規劃的階段，一旦有確定的安排，就會向各界說明，也請外界無須猜測。

今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議，11月16日、17日在南美國家智利首都聖地牙哥登場；外傳去年代表總統蔡英文前往巴布亞紐幾內亞、擔任APEC領袖代表的張忠謀，今年再度代表蔡總統出席。

這次張忠謀若再次出任，就是第三次擔任APEC領袖代表，第一次是在陳水扁政府時期。

(中時 )