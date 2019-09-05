傳張忠謀再任APEC特使 府：無需猜測 11:312019/09/05 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳張忠謀再任APEC特使。（照片／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳台積電創辦人張忠謀，今年再度代表蔡總統參加11月舉行的APEC峰會；總統府表示，目前正在規劃的階段，一旦有確定的安排，就會向各界說明，也請外界無須猜測。 今年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議，11月16日、17日在南美國家智利首都聖地牙哥登場；外傳去年代表總統蔡英文前往巴布亞紐幾內亞、擔任APEC領袖代表的張忠謀，今年再度代表蔡總統出席。 這次張忠謀若再次出任，就是第三次擔任APEC領袖代表，第一次是在陳水扁政府時期。 (中時 ) #2020大選 #總統 #蔡英文 #APEC #張忠謀 也許您會感興趣 推薦閱讀 介入香港 小英難切割 04:102019/09/01 時論廣場 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 蔡柯同台推計程車改革 雙方互動少 15:562019/09/02 政治 蔡英文及蔡英文的鸚鵡們 04:102019/09/03 時論廣場 驚!最新媒體民調 蔡英文支持度再攀升達49％ 17:022019/09/03 政治 蔡英文民調竄49％ 韓粉卻笑歪喊太低了啦! 09:082019/09/04 政治 扁建議蔡英文：公開論文取代刑事提告 19:062019/09/04 政治 疑點重重的小英學位之謎 04:102019/09/05 時論廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 政治熱門新聞 快氣死！陳揮文怒吼：韓陣營到底在幹嘛？ - 政治 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 韓粉怒了！政大母校新訓 拿韓國瑜爬樹照暗諷 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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