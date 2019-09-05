台北市長柯文哲4日接受平面媒體專訪坦言，柯粉的票很難轉移到鴻海創辦人郭台銘身上，對於「郭柯配」會思考一下。不過柯5日接受聯訪時則否認，堅稱自己會當好台北市長，而且要選就自己選。

針對郭柯配有沒有可能，柯文哲說，不會吧，他當好台北市長吧，他要選的話就自己選，不然就是台北市長幹到完。

對於推薦什麼副手比較適合郭台銘？柯說，不就是那幾個條件嗎，比方說本省籍、南部、女性、比較軟性、有人文關懷醫療好幾個，看符合幾個越多越好。政治素人是否可以？柯文哲表示，政治素人也沒有什麼素人不素人了啦。媒體追問「陳佩琪」呢？柯則未回應。

另外，柯文哲4日專訪時斷言，郭台銘17日前會宣布參選，10月更赴美向美國總統川普報告。柯文哲又裝傻說，他有這樣講嗎？但去美國應該是真的，見什麼他不曉得，郭去美國也可投資生意，因為也是有些投資的問題要處理。

至於已經幫郭台銘想好競選標語「霸氣總裁、台灣重開機」，柯文哲說，台灣重開機是一個口號，不然藍綠一直陷在那，能怎樣？不是扁維拉就是馬維拉，每天在那繞，乾脆重開機算了。

他也給郭建議說，還是做自己最擅長，表現最好的那一面，就是「霸氣總裁」這樣就好了，但有些小缺點要改掉，比方說罵部下要改掉，其他就維持自己的樣子，因為時間很短，要在去改變自己不容易。

(中時 )