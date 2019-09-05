影片一開始，一名年輕男子在路上遇見心儀的女神，但每次都錯失說話機會，某天他開車上路時又撞見了她，終於鼓起勇氣要開過去時，竟然因為「A柱」死角撞到女神！原來這是高雄市政府拍攝的道路安全宣導影片，呼籲「不是每支A柱都來得及剎車，小心A走你的女神」，提醒民眾絕對要在路口慢、看、停！

影片中男主角左轉時忽略了A柱死角，不小心撞上女神/截取自youtube

高雄市政府透過短短的30秒向民眾清楚傳遞「A柱」視線死角的危險性，雖然影片一開始讓許多網友一頭霧水，但看到後半段才恍然大悟，有趣的標語也讓人印象深刻，而許多車禍確實都是駕駛的視線死角造成，其中車子內的「A柱」就佔6成居多。

「A柱」紅色區域為連結擋風玻璃和車門之間的柱子，提醒駕駛們轉彎時須特別留意/截取自youtube

「A柱」在影片中清楚呈現，就是連結擋風玻璃和車門之間的柱子。根據統計，左轉車輛造成的車禍率是右轉車輛的3倍，因為當駕駛左轉時，容易被A柱擋住視線產生2公尺的盲點，造成很高的致死率；更在過去5年車輛的轉彎車禍中造成28人死亡，在全北市左右轉彎交通事故8000件裡，左轉車禍就佔了4996件，A柱死角真的不能忽視。

高雄市政府拍攝道路安全宣導影片清楚傳遞A柱死角的危險性/截取自youtube

因此當用路人在穿越馬路時，切記不要只顧著往前走，應該要眼觀四面、耳聽八方，注意周遭車輛動線；駕駛則需要放慢車速，可以記著「停、看、讓」三字訣，仔細觀察行人路線，避免視線死角造成憾事發生！

(中時電子報)