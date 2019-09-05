一名男大生與女友原本甜甜蜜蜜準備做「愛做的事」，誰知男大生逞口舌之快，一句話說出口後，只能乖乖去跪算盤了。

這名男大生在社群媒體Dcard發表《香腸炒飯（微西施）》一文，他表示好久沒跟女友恩愛，兩人準備好要開戰。因為當天晚餐吃香腸炒飯，因此與女友出現以下對話：

男大生：寶貝我們來炒飯吧

女友：好啊來香腸炒飯 咦有香腸了

男大生：好耶蛋蛋也有了

女友：炒飯用的油也有了！（捏著男大生的肚子）

男大生：......（努力思考怎麼回擊...）

男大生：（指著女友的ㄋㄟㄋㄟ默默說了一句）……最重要的平底鍋也有啦

當場兩人沈默數秒互看對方，接著開始大笑。最後男大生表示「就別說後來我跪了多久的算盤了」。

這對情侶鬥嘴內容成功逗笑廣大網友，紛紛留言回：「還有火 你成功讓女友很火」、「你超機智 鋪梗這麼久終於能說出真心話了」、「求生慾幾近0」、「平底鍋真的笑瘋」、「看來男友是不見棺材不掉淚」。

(中時電子報)