新北市林口警分局昨日偵破一起殺人棄屍案，一名年約50歲家住新北市泰山區的施姓男子，於一個月前遭3名兇嫌殺害，棄屍於宜蘭縣壯圍鄉，目前警方已將犯嫌帶往棄屍地點，封鎖現場蒐證當中。

警方在棄屍現場進行開挖遺體。(警方提供/吳冠賢新北傳真)

宜蘭壯圍殺人棄屍開挖現場。(胡建森攝)

據了解，施男平時經營錢莊，以高利貸放款，疑因懷疑3名員工做假帳，約一、兩個月前與他們發生爭執後慘遭殺害，並帶往宜蘭棄屍，家屬見多日無施男消息，心急如焚向警方報案，經警方調查後，在新北循線抓到3名犯嫌，供出已棄屍在宜蘭縣壯圍鄉壯濱路一帶，目前檢警正在現場開挖遺體，全案將進一步調查釐清。

7月20日時一名疑為施男家屬曾在臉書po文，指出施男於6月16日即失蹤至今，請求各方幫忙協尋，照片中顯示，施男打扮時髦年輕，絲毫看不出已年過50，沒想到經過2個月後，傳來的竟是施男遭殺害棄屍的噩耗。

警方在宜蘭壯圍棄屍現場開挖遺體。(警方提供/吳冠賢新北傳真)

江姓兇嫌的阿公說，老伴在兩三個月前過世，這個孫子也有回家，沒有什麽異狀，孫子在台北工作，對孫子的狀況並不是十分了解。

另一面親友則說，這個孩子打小就很乖，也不會跟人逞強鬥狠，傳出這樣的駭人事件，她的感覺是「不可能，難以相信」。

(中時 )