陸美經貿高層今（5）日上午熱線，敲定10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，不過就在熱線前夕，美國總統川普對於華為態度大轉彎，稱沒有意願在雙方談判桌上談及華為一事，與5月、6月談論雙方經貿磋商的說詞恰恰相反。

"We are not doing business with Huawei," President Trump says about the Chinese telecom equipment maker. "It will stop almost completely in a very short period of time, and we'll see what happens with respect to China." https://t.co/l3GdmIqDJh pic.twitter.com/M9VnvxAXTp — ABC News (@ABC) September 4, 2019

大陸科技巨擘華為被控竊取美國商業機密、違反伊朗制裁令，華為創辦人任正非之女暨華為財務長孟晚舟正與加拿大進行引渡訴訟，美國5月將華為及旗下附屬逾百家子公司納入貿易黑名單，案件爭議至今未解，川普5月23日曾表示，華為爭議可以在陸美談判中解決，暗示該議題可擺上談判桌，同時有可能納入雙方貿易協議。6月底，他與大陸國家主席習近平舉行峰會時，兩人也談及華為議題，川普會後為華為開綠燈，允許美國廠商出售不涉及國安威脅的設備給華為。

綜合路透社、美國科技媒體TechCrunch報導，川普4日在白宮橢圓形辦公室召開記者會時態度丕變，稱目前無意將華為議題納入日益激烈的中美貿易談判當中。

他說：「這事關國家安全，華為是我國軍方及情報機構的重大顧慮，所以我們現在不和華為做生意。」

「我們會再看看和北京之間會發生什麼事，但是華為目前不是我方想要談論的議題。」

報導推測，川普的評論似乎暗示了未來和習近平會面時，華為議題也不會搬上檯面，川普當日並未對此多做說明。

(中時電子報)