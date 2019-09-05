台南市再傳登革熱家庭群聚感染，北區雙安里一名男子8月30日確診本土登革熱，同住哥哥則在4日晚間二採確診，其中，兩兄弟母親7月31日至8月6日前往泰國自助旅行，返國後感倦怠但無發燒症狀，4日確診為境外移入登革熱，一家3口都感染登革熱。

台南市登革熱防治中心表示，新增第23例本土病例為30多歲男性，居住於北區雙安里，為第21例本土病例哥哥，8月25日出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛及倦怠症狀，當日至診所就醫症狀未改善，於8月27日再至診所就醫，登革熱快篩為陽性，但檢驗中心報告為NS1-、IgM-、IgG＋、PCR-，9月4日二採確診，弟弟則是8月20日出現發燒，8月30日二採確診。

兩兄弟母親則為今年第30例境外移入病例，於7月31日至8月6日前往泰國自助旅行，返國後感到倦怠，但無發燒症狀，8月13日至診所就醫，於服藥後症狀改善，大部分時間在家休息，雖無典型登革熱症狀亦配合採檢，後經確診為境外移入登革熱病例。

登革熱防治中心表示，這起家庭群聚感染研判是媽媽泰國旅遊回來後，身上帶有病毒，蚊子叮咬媽媽後又叮兒子，但因為無法做基因定序，無法判定是否屬同一種病毒。

第23例個案主要活動地為住家及安南區長安里，研判感染源為居住地環境，8月28日至9月4日針對個案居住地及活動地進行強力孳生源清除及戶外化學防治。另媽媽曾2度到中西區水仙宮市場買菜，今天也將進行水仙宮市場內外化學防治；另，衛生所於北區雙安里裕民社區活動中心及水仙宮市場設置篩檢站，請有疑似症狀民眾前往採檢。

(中時 )