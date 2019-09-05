2019年NFL季前賽週日結束，各隊都進行過4輪比賽，雖然季前賽是讓各隊測試陣容、調整狀況、以及在開季前決定53人正選名單，但季前賽對各隊在新賽季的實力消長還是很值得觀察。

季前賽有3支球隊拿下4勝0敗的戰績，分別是國家聯會的紐約巨人，以及美國聯會的水牛城比爾和巴爾地摩烏鴉。巨人和比爾上賽季都無緣季後賽，烏鴉雖然是美聯北區第一，但10勝6敗的例行賽戰績在打進季後賽的球隊中敬陪末座，季後賽首輪也敗給洛杉磯電光。

巨人在今年4月的選秀會以第1輪第6順位指名杜克大學的四分衛Daniel Jones當時曾惹來嘲笑，但22歲的Jones在季前賽以驚人成績讓全世界閉嘴，4場比賽傳球34次成功29次，傳球成功率85.3%，傳球416碼平均每次傳球12.2碼，送出2次達陣沒有被攔截，在季前賽的傳球者評分(Passer rating)高達137.3分，在全聯盟傳球多於10次的四分衛中排名第一，表現更遠遠勝過亞歷桑那紅雀的選秀狀元四分衛Kyler Murray！巨人陣中的明星級四分衛Eli Manning今年已經38歲，Jones的強勢表現讓巨人高層毅然決然將上賽季選進來的四分衛Kyle Lauletta送到費城老鷹。如果Jones整季都能有如此出色發揮，巨人相隔2年重返季後賽也不會讓人驚訝。

比爾的好壞全看二年級四分衛Josh Allen，由於進攻組不給力，Allen的傳球成績並不突出，但他卻是全聯盟最會跑的四分衛，上季持球推進631碼並達陣8次。新加盟的接球員John Brown速度飛快，大學時期締造多項接球的校隊紀錄，如果能和Allen成功連線，比爾不無希望繼2017年後再闖季後賽。

季前賽表現突出的年輕四分衛還有Kyle Sloter，25歲的Sloter來自北科羅拉多大學，2017年被丹佛野馬以自由球員簽下，當年在季前賽表現甚佳(傳球者評分125.4分)，但仍在開幕戰前被釋出。Sloter加入明尼蘇達維京人兩年苦無出場機會，今年季前賽再度有高水準表現，51次傳球成功39次，傳球443碼，送出4次達陣只被攔截1次，傳球者評分120分，但由於他在最後一場季前賽的演出不如前3場，最終遭到清洗，被紅雀收入陪練隊。維京人留住上季送出生涯新高30次達陣的先發四分衛Kirk Cousins可以理解，但簽下過去在公羊毫無表現的Sean Mannion作替補，放在陪練隊的新秀Jake Browning也看不出潛力，維京人想要返回季後賽恐怕是困難重重。

(中時電子報)