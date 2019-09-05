台北地檢署。（中時資料照）

台大法律系名譽教授賀德芬公開舉行記者會，指總統蔡英文沒有在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，引發蔡英文不滿，委任律師連元龍、張人志向台北地檢署提告賀德芬、林環牆涉嫌妨害名譽，北檢5日完成分案，簽分「他」字案偵辦。

總統府日前指出，賀德芬於今年8月29日召開記者會，不實指稱蔡總統「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林環牆所做的書面報告，內容誣指蔡總統的學位證書是「贗品」、是「假博士」等。賀與林所述，內容均屬不實抹黑，且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。

總統府指稱，有特定人士抹黑總統以特權取得學位，蔡英文作為總統，必須維持社會公信，這些無根據的指控，已經超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望能夠就此讓荒謬無意義的質疑止息。

北檢上午收到律師遞狀，迅速完成分案，簽分他字案進行偵查。

(中時 )