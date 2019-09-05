苗栗監理站在頭份市公所開辦監理櫃檯，苗栗監理站站長蘇淑賢歡迎苗北地區民眾多加利用。〔謝明俊攝〕

監理櫃檯並設有公路監理自助櫃檯，方便民眾自行操作申辦業務。〔謝明俊攝〕

包括頭份、竹南等4個苗北地區鄉鎮市居民，過去要申請監理業務，都得花掉不少車程前往苗栗監理站，從這個月開始，頭份市公所與新竹監理站合辦，在頭份市公所內開設監理業務櫃檯，方便當地居民申辦相關業務，減去來往奔波之苦。

據悉，目前頭份市人口數已突破11萬人，成長速度已是全苗栗之冠，加上隔鄰的竹南鎮8萬多人口，已成苗北地區最大生活圈，並且，位處偏鄉的三灣、南庄，過去要申請監理業務，都須翻山越嶺，曠日費時，非常不便。

頭份市長羅雪珠為了解決頭份市等苗北地區鄉鎮市居民申辦監業務不便，特別向新竹區監理所及苗栗監站爭取在市公所開設監理業務櫃檯，獲得新竹區監理所所長林翠蓉及苗栗監站站長蘇淑賢全力支持。

據蘇淑賢表示，初期開辦的監理櫃檯，受理項目仍以書面及網路申請等業務為主，例如行照地址變更、駕照換發、繳納汽車強制責任保險以及違規處理等。監理站並在櫃檯前設立公路監理自助櫃檯機，方便家中沒有電腦的民眾前來使用。

蘇淑賢說，新開設的監理櫃檯從9月份起，每月第1及第3週的週4上午9時至11時30分，會派員臨櫃服務，這項措施將行試2個月後再檢討改進，歡迎苗北地區民眾多加利用。

家住頭份市的廖姓民眾成為開櫃首位申辦業務民眾。〔謝明俊攝〕

5日上午監理櫃檯開辦後，一位住在頭份市的廖姓民眾就趕來申辦駕照日文譯本，成為開櫃後首位申辦業務的民眾，廖姓民眾表示，監理櫃檯開辦後，可省掉他3分之2的時間，對頭份地區民眾非常方便。

(中時 )