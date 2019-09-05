一隻穿雲箭，千軍萬馬新北見！國民黨總統參選人韓國瑜周日（8日）將在新北市舉辦造勢大會，擬號召至少10萬人到場。這是韓國瑜嬴得初選後的第一場大造勢，外界認為這場造勢對韓非常重要，是韓流能否再起的關鍵。不過，有媒體報導，一位不具名的藍營輔選人士認為，離選戰還有4個月，現在辦造勢大早下猛藥了！

新北市是全國最大票倉，國民黨及韓營非常重視周日晚在二重疏洪道大造勢，連日密集規畫，並向韓粉及藍營支持者發出穿雲箭，人數也不斷修正，目標已訂出10萬至20萬人，要重現「國瑜夜市」的庶民經濟盛況。

這是韓在黨內初選過關後，第一場大造勢，且從他的故鄉新北市出發，當天包括前後任黨主席馬英九、洪秀柱、吳敦義及前縣長林豐正、周錫瑋等都將到場，雖然新北市前後任市長朱立倫、侯友宜都不出席，但朱已向韓親口「告假」，侯也向國民黨表達「一定支持韓國瑜、黨提名立委，但現在時機太早，不必那麼急。」

不過，卻有藍營人士不看好。據《新新聞》報導，某位不具名的藍營輔選人士直言太早下猛藥，離選戰還有4個月，現在韓國瑜卻急著催化藍綠對決，如果這樣的話，韓國瑜要如何和郭柯競爭中間選民？這位人士更直言，韓國瑜現在的困境在於形象已固定，難以吸引年輕和中間選民青睞，如果一昧鞏固同溫層，將成惡性循環，怕不利選情。

(中時電子報)