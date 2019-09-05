大陸教育部、中央網信辦等8個部門最近聯合印發《關於引導規範教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》（以下簡稱《意見》），提出教育行動應用軟體要規範信息管理，收集使用未成年人資訊應當取得監護人同意、授權，不得收集與其提供服務無關的個人資訊等。

《意見》明確指出，教育APP指的是以教職工、學生、家長為主要用戶，以教育、學習為主要應用場景，服務於學校教學與管理、學生學習與生活以及家校互動等方面的互聯網移動應用軟體。

由於教育APP快速發展、廣泛應用，雖然提高教學效率和管理水準、滿足學生個性化學習需求和興趣發展、優化師生體驗，但部分學校出現應用氾濫、平台壟斷、強制使用等現象，部分教育APP存在有害資訊傳播、廣告叢生等問題，給廣大師生、家長帶來了困擾，產生了不良的社會影響。

因此，大陸官方認為對教育APP實施包容審慎監管，不設置準入許可、加強事中事後監管，但《意見》也要求規範進校合作，要求統一使用的教育APP不得向學生及家長收取任何費用、置入商業廣告和遊戲，且需要規範信息管理，教育APP提供者應建立覆蓋個人信息收集、儲存、傳輸、使用等環節的信息保障機制。按照「後台實名、前台自願」的原則，對註冊使用者進行身分信息認證。

教育APP提供者應當落實網路安全主體責任，採取有效措施，防範應對網路攻擊，保障系統的平穩、安全運行；鼓勵業者參加網路安全認證、檢測，全面提高網路安全保障水準。

(旺報 )