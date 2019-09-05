國民黨總統參選人韓國瑜4日《黑韓無極限 公平正義是底線》第3集直播中提到，接到第一線海關人員陳情海關人力少，無法一一盤問，導致近期抓到許多來台賣淫與非法打工一事，韓國瑜競選辦公室5日表示，面對這樣的陳情，韓市長秉持著務實解決問題的態度與立場，聚焦於檢討並改進新南向政策的缺失及國內人才流失的問題，讓政策能日益精進。

韓辦指出，韓市長相當關切當前觀光政策及治安問題，因而收到來自海關的消息，提供者提出職場上的經驗，並代為陳情，提出現下新南向政策所發生的問題，希望能夠解決海關、專勤隊人力短缺以及非法移民的問題。

根據內政部統計，2017年1月至11月期間外來人口違法人次共計3萬3400多人，較2016年增加近2500次，其中以不明的外勞占60.98％，查緝人力根本無法負荷，去年更發生有史以來最大宗的外籍旅客集體脫逃一案，造成治安漏洞是事實，請政府不要迴避責任。

另外有關單位指出韓國瑜總統參選人，對海關業務有所誤解，韓辦回應，海關人員與移民署同樣服務在國門，政府相關部門不要顧左右言他，忽視國人及基層同仁所關切的問題。

(中時 )