日本首相安倍晉三將於11日進行內閣及黨務同步改組，重要職務原則上不異動，副首相麻生太郎、內閣官房長官菅義偉、自民黨幹事長二階俊博及政務調查會長岸田文雄都將留任。

日本放送協會（NHK）報導，另一方面，有關外務大臣等重要首長及勝選連任卻無入閣經驗的議員，安倍將進行整體人事布局與考量。

有關二階俊博續任幹事長，自民黨內有人認為，二階高齡80歲，加上擔任幹事長時間很長，應該換人接手；不過，也有人從穩定執政的角度表示，二階操盤的7月參議院大選讓自民黨獲勝，因此樂見他續任幹事長。

日本產經新聞報導，安倍認為二階是自民黨內最具政治手腕的同志，所以決定讓二階續任。

二階是在2016年8月接任幹事長，任內操盤的2017年眾議院大選及今年7月的參議院大選，都讓自民黨順利獲勝。

更重要的是，在二階主導下，自民黨修改黨章讓總裁任期從連做兩屆的6年，變成能連做3屆的9年，為安倍開創3連任道路。安倍自民黨總裁任期將於2021年屆滿。

雖然自民黨內有人擔憂二階的健康，但資深議員認為，目前找不到不讓二階續任的理由。

另外，從2012年12月安倍執政後就擔任外務大臣的岸田文雄，在2017年8月離開內閣轉往黨內擔任政調會長。岸田4日在首相官邸與安倍會談，交換這一波改組與異動的意見。

岸田領導的黨內派系岸田派（宏池會）內部，希望以「後安倍時期」作為目標的岸田，能夠在這一波人事異動擔任幹事長，但安倍的想法仍是重視黨內安定。

目前傳出外務大臣河野太郎的職務恐將異動，可能由負責日美貿易談判的經濟再生擔當大臣茂木敏充接任外相。

(中央社)