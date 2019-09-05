傳張忠謀再任APEC特使 府：規劃階段 14:122019/09/05 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳總統府將第二次邀請台積電創辦人張忠謀，擔任今年APEC經濟領袖代表。 總統府回應表示，目前正在規劃的階段，一旦有確定的安排，就會向各界說明，也請外界無須猜測。 (工商 ) #規劃 #階段 #總統府 #apec #張忠謀 也許您會感興趣 推薦閱讀 拚太陽光電 鎖定台商回台廠房屋頂 04:102019/09/02 財經要聞 承億文旅董事長 戴俊郎島鏈大計 向飯店寒冬宣戰 04:102019/09/02 財經要聞 93軍人節 費鴻泰提前向三軍將士致敬 09:332019/09/02 政治 生華科完成乳癌一期劑量遞增試驗 下一階段加速開發 14:252019/09/02 財經 台灣人IDA得獎 蔡英文讚許獲世界肯定 18:442019/09/02 政治 澄清採購特勤警備車非總統座車 府酸媒體：預算書識讀障礙 18:542019/09/02 政治 總統府這堂私菸課 04:102019/09/03 時論廣場 被質疑學歷造假 總統府：今委律師提告賀德芬等人 17:252019/09/04 政治 老當益壯 張忠謀再出任APEC領袖代表 10:422019/09/05 政治 傳張忠謀再任APEC特使 府：無需猜測 11:312019/09/05 政治 政治熱門新聞 三重造勢 韓國瑜問許淑華：8號人多嗎？ - 政治 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 快氣死！陳揮文怒吼：韓陣營到底在幹嘛？ - 政治 因氣爆捐款案被告 許淑華一句話回應陳菊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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