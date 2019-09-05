「悲情港姐」葉翠翠，2015年結婚後生下兩個兒子，日前又宣布懷第三胎喜訊，看似幸福美滿的生活，未料她竟在臉書爆料遇到2個惡質外傭，甚至還聯手上網抹黑她，讓她難掩怒火公開惡行。

葉翠翠臉書公佈2位外傭的個資，先是透露家中請的2位外傭，一個在工作第24天時，說自己不會做事自願要求解雇，但卻要求領滿一個月薪水，另一個則是做了1個月又9天，同樣跟擺爛要求解雇，同樣也要求付滿薪水，調查後才發現2人根本是姐妹，更驚訝的是都沒有相關經驗，此外2人甚至用臉書私訊葉翠翠粉絲，抹黑葉翠翠是「自私自利的婊子，沒人能忍受她的惡劣態度」，原先沒打算要投宿的她，覺得對方欺人太甚才決定公開惡行。

葉翠翠臉書全文。﹝圖／葉翠翠臉書）

沒想到葉翠翠此舉竟惹怒外傭，甚至聲稱要投訴，不過葉翠翠認為一切都遵照勞工條例，完全不怕站不住腳，目前也跟入境處和警方聯絡，希望不要再有第二個受害家庭。

(中時電子報)