因應108新課綱上路，全國最大線上教育平台「均一教育平台」與南一書局首度合作，將小學一年級到高中三年級數學課本與習題線上化，而各年級數學科也將依現場教學進度同步上線，線上評量則搭配大數據依不同程度出題，協助學生深度學習。

南一書局總經理蘇偉銓表示，均一是國內最早從事大數據補救教學平台，協助學生從診斷補救中，做更多精準學習，進而會有更多時間做其他多元學習，偏鄉孩子和都市孩子有一樣的資源，線上和教材有更多的結合，使用效益可發揮到更大，讓孩子得到更多的幫助。

南一書局副理鄭駱明俊則說，首先推出數學科線上化，即在於數學是無聊的科目，只要一個學習階段卡關，接下來就不容易進行。數位平台的強項，是能透過AI幫助孩子診斷出學習盲點，自動安排難易適中的測驗。當孩子卡關時，AI會依其學習狀況提供對應的教學影片，讓孩子能更有效率地學習。

均一負責大數據的資料科學家蔡子揚提到，均一目前有150萬人註冊，每月活躍使用者有20萬人，希望未來5年能達成50萬位學生、1萬位老師成為活躍使用者。而均一教育平台中的南一專區，其中已有南一x均一的學思達講義提供給老師使用，目前國中七年級第一章已完成，包含影片錄製、習題轉檔、線上講義等，老師已可馬上運用。

均一教育平台董事長呂冠緯表示，他就讀台大時，曾經上過台北市長柯文哲的課，即使是醫學院，上到第二堂或第三堂課時，學生常常呈現「昏迷叫不醒狀態」，主要是因為老師單向講述，不管哪個年紀學生都會覺得無聊，雖然認同108課綱「自發、互動、共好」目標，但對於老師來說，新課綱變化門檻太高，因此均一和南一以公益合作精神，大力把108課綱線上化智慧化，讓學生可不受時空限制，有一個智慧助教，給孩子均等且獨一無二的學習機會。

(旺報 )