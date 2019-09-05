待嫁新娘。取自微博

婚紗呈現不同風采。取自微博

郭碧婷和向佐準備婚事中。取自微博

台灣女星郭碧婷與香港星二代向佐交往3個月即接受對方求婚，日前在湖南長沙出席活動。郭碧婷穿白色紗裙與向佐甜蜜同框，兩人坐吊椅畫面超浪漫，像彩排婚禮，受訪時還提到，未來想生2個孩子，希望「兒女雙全」。

待嫁新娘郭碧婷也在真人秀節目《女兒們的戀愛》節目中試了多套婚紗，節目今天曝光多組婚紗照，不論是輕盈白羽毛裝飾或抹胸亮片紗，盡顯優雅氣質；紫色婚紗也搶眼，裙身層層疊疊，甜美俏皮，郭碧婷時而可愛看像鏡頭，時而靦腆微笑，連電視機前觀眾都感染她的幸福感。

郭碧婷與向佐錄製《女兒們的戀愛》，節目組近日也釋出多段預告片，向佐與郭碧婷在節目中提及，目前正為結婚做準備，將走復古路線。預告片中向佐特地到台灣拜訪，與郭碧婷的家人一起吃飯，接受「準女婿考驗」。剛入座，向佐隨即就被郭碧婷的妹妹拷問，要他說出「郭碧婷愛吃的10道菜」，沒想到他只說對了2樣，最後靠著未婚妻幫忙圓場才成功過關。

(中時 )