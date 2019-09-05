交通部觀光局與文化部國立台灣交響樂團合作，自7日起舉辦一連串的小鎮音樂會。（李宜秦攝）

今年是小鎮漫遊年，交通部觀光局與文化部國立台灣交響樂團合作，自7日起舉辦一連串的小鎮音樂會。交通部長林佳龍表示，希望每年的觀光旅遊年不要只是煙花式的效果，而是可以滾動發展，部分小鎮延續第二年計畫，總目標希望能達到100個小鎮。另第二波秋冬旅遊補助將發放消費抵用券，林佳龍說，此舉可顧及全觀光業。

觀光局將2019年訂為「小鎮漫遊年」，選出30個經典小鎮，客委會也推薦10大客庄小鎮，共40個特色小鎮共同行銷。為吸引觀光客到訪小鎮，觀光局規劃舉辦系列音樂會，將邀請超過75位演奏家分別在基隆、宜蘭的小鎮舉辦大型音樂會，以及在各國家風景區轄內小鎮舉辦11場小型銅管五重奏快閃演出。

觀光局指出，後續兩場大型戶外音樂會將分別於9月7日及12月7日晚間7時假基隆中正區八斗子漁及宜蘭市宜蘭運動公園舉辦。

交通部長林佳龍表示，各小鎮都有獨有的農特產、宗教民俗，透國音樂會可結合地方創生，發展小鎮特色，後續還可剪成宣傳影片，持續在媒體或網路上播送行銷。他也說，旅遊主題不應只是煙花式效果，例如今年的40個小鎮中，部分小鎮可延續第二年推廣計畫，希望未來可有100個觀光小鎮。

針對行政院今日將宣布第二波秋冬旅遊補助計畫，林佳龍表示，除了觀光局的方案外，各部會都會有加碼，由於過去多是針對旅宿費用補助，只能照顧到旅宿業者，這次擴大補助，旅行業、觀光工廠、休閒農場、遊樂園都動起來，只要是合法業者，政府都會照顧到。

林佳龍說，經濟部規劃的夜市消費券詳細使用方式將由政院宣布，不過據他所知，經濟部相關單位有與商圈自治會協調，消費券也可跨區使用，前提是必須有住宿才可得到，盼能以此方式帶動觀光產業整體發展。

(中時 )