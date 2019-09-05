台中榮總重建整型外科醫師陳彥瑋指出，男子到院時左手前臂與手腕整個腫脹壞死差點需截肢。（馮惠宜攝）

男子經十次清創，兩次皮瓣手術，甚至還將左手種到左邊腹股溝，才免於截肢。（馮惠宜攝）

蝦毀，釣個月釣到壞死性筋膜炎、差點要截肢！台中一名48歲到海邊釣魚，處理釣餌時不慎被魚鉤刺到，回家後造成左前臂產生出血性水泡及嚴重疼痛，到醫院診斷為海洋弧菌引發壞死性筋膜炎，且病情發展迅速發展到幾近休克，還考慮要截肢，經10次清創、2次手術，住院2個月，保住左手，目前開始復健，經歷生死交關，患者感慨怎麼會被魚鉤刺到會差點沒命、斷肢。

台中榮總重建整型外科醫師陳彥瑋指出，台中榮總每年都有約10例因感染海洋弧菌造成壞死性筋膜炎而前來就診，其中有約5成死亡、約3成截肢，而夏季是好發期，約占整年的七成左右。

陳彥瑋指出海洋弧菌是一種棲息在溫暖的熱帶或是亞熱帶海域中的細菌，大多寄生於蚵仔、生蠔、蝦蟹、海水魚類等，一經感染，病程相當凶猛，約24小時就會引發壞死性筋膜炎或壞死性敗血症。

該名患者原來就有高血壓、糖尿病史，一直控制量好，這次海釣左手不小心被魚鉤鉤到，隔天就左手前臂和手腕出現水泡、紅腫熱痛，沒多久就覺得畏寒、心跳加速、呼吸困難，轉診到台中榮總時已出現低血壓類似休克狀況。

經緊急清創，在住院兩個月內經10次清創、兩度皮瓣手術，其至還把左手種在腹股溝培養皮瓣，才把手部救回來。

陳彥瑋指出，感染海洋弧菌的途徑有兩種：一是食入含有海洋弧菌的食物，其次是皮膚傷口的接觸，如患者原本就肝硬化、慢性肝炎、糖尿病、酗酒等免疫力較差，若感染病情常快速惡化，在數小時至一兩天內，即發生嚴重的壞死性筋膜炎及敗血症，併發多重器官衰竭甚至死亡，因此面對海洋弧菌的感染，絕不可以掉以輕心。

(中時 )