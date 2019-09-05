台北市長柯文哲日前上電台受訪爆料，AIT美國在台協會稱沒有叫台灣買M1戰車，陸軍司令部5日罕見發新聞稿駁斥柯文哲。柯對此表示，AIT也很多人，當然不是哪一個人代表整個AIT，但要用到M1戰車就表示已上岸了，這還得了。至於AIT的誰跟柯講的？柯則避談「這就不要問我」。

陸軍司令部駁斥柯文哲，「AIT某人指稱『美方沒有要台灣買M1戰車』」、「台灣的橋梁恐怕無法負擔M1戰車重量」等情，內容與事實嚴重悖離。柯文哲回應，那就這樣吧，但美方也是有很多人、AIT也很多人，他同意不是AIT某個人代表整個AIT。

不過，柯仍強調，他主張「決戰境外」，有錢應該是海空軍優先，了不起就飛彈，但要用到M1戰車那就表示已經上岸，這還得了。

陸軍司令部也強調，新型戰車重約63公噸，已針對台灣現有橋梁及道路，委託專業單位做過測試評估，承受力沒有問題。柯則說，可以就可以，問題是65噸的台灣橋梁都可以承載嗎？「這有問題，我跟你講」。

(中時 )