花蓮縣黨部紛爭不段，張峻議長接下黨主委。（王志偉攝）

國民黨花蓮縣黨部新任主任委員張峻布達典禮，今上午由黨副秘書長杜建德到場主持，針對黨部「房事」糾紛，引起台北政壇議論，杜建德再次強調，前主委鄒永宏任期內無權將黨部分租給民眾服務社，這是不合法的，房屋所有權人為社團法人國民黨所有，包括房產、帶人進駐黨部的人「我們一定告」！

杜建德說，我們對鄒永宏前主委也非常感恩，對國民黨出錢出力，但他犯了黨規，被黨紀處份停權後卻對黨做出諸多不實批評，包括對吳敦義主席。鄒永宏在花蓮地方個有相當名望的人，社會形象好，也像他喊話，希望鄒別再對黨做出傷害。

「國民黨是個可以溝通的黨」，新任主任委員張峻表示，國民黨以2020總統、立委大選為目標，贏得花蓮勝選為目標，盼大家團結努力，近來紛爭讓同志失望，任何形式暴力都不樂見，「我們是可以溝通的縣黨部，呼籲有話好好說，只要核心團結，國民黨才能贏回執政權。」

杜建德並再次呼籲大家都是好朋友，更是共挺韓國瑜與黃啟嘉的重要力量，目前中央黨部雖然已透過司法程序維權，仍期盼相關人士儘早放下爭執，回歸正常體制。畢竟愈早整合，對選戰愈有幫助。

國民黨中央黨部對於新任主委的布達亦十分重視，也派了文傳會代理主委程美華、黃復興黨部書記長韋渝惠以及組發會重要幹部前往，協助處理各項事宜。

(中時 )