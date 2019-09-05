沒有四肢也能跑馬拉松 他完成了7次

一個生下來就缺少四肢的人，百分九十九點九的人或許都是自怨自艾、自暴自棄，但克里斯科赫(Chris Koch)不但沒有躲在陰暗角落，反而是勇敢的活出燦爛生活，更是利用滑板完成7次馬拉松，他是一位勵志演說家，同時也是身體力行的運動家。

克里斯科赫在40年前出生於加拿大的一個小城鎮，沒想到老天爺跟他開了玩笑，出生後沒有雙手以及雙腳。小時候與眾不同的他，沒有受到歧視對待，加上雙親灌輸正確觀念，沒有把他當作特殊小孩來照顧，因此科赫不但能做家事，更可以幫父親整理農場。

科赫知道自己少了什麼，但他沒有放棄兒時應有的快樂生活，雙親不斷告訴他，只要你願意，就一定行！這句話成為科赫的信念，「凡事都要經過嘗試，與其失敗，我更害怕後悔。」

科赫平時是一位勵志演說家，將自己的故事告訴身體同樣是殘缺的民眾，勇於走出戶外，接受美麗世界才能開闊視野。

除了演說外，科赫還是一位熱愛運動的勇者，2013年登上533.33公尺高的加拿大國家電視塔；2016年身穿運動衫的他，出現在卡爾加里馬拉松比賽現場，並且在眾人的驚呼聲中用4小時23分鐘12秒完成了個人生涯第一個馬拉松。

科赫隨後愛上了馬拉松，別人是用雙腳跑，他是靠著滑板在賽道上奔馳著，「我喜歡跑馬拉松，太開心了，感謝所有來現場為我加油鼓勵的民眾。」

為了準備今年的艾德蒙頓馬拉松，科赫每周都維持將近200公里的訓練量，此外還透過爬樓梯來鍛鍊體能。「我和普通人沒有兩樣，只不過完成每件事情都比其他人要多花點時間而已，我熱愛挑戰。」

《Runner‘s world》最近報導了這位40歲獨特的馬拉松跑者，他在滑板上完成了生涯第7次馬拉松，希望藉由這個激勵人心的故事來告訴所有殘疾人士，只要有心也能活出璀璨的人生。

(中時電子報)