台北市長柯文哲昨晚接受《蘋果》專訪時透露，鴻海創辦人郭台銘10月赴美見美國總統川普，對此，郭幕僚蔡沁瑜今天證實此事，透露川普一直都在邀約，正在盡力安排能否赴美一趟；郭董和美國白宮溝通不需透過AIT，郭可直達白宮，因此郭董蠻能直接解決台美之間的問題。

台北市長柯文哲曾點出鴻海創辦人郭台銘備受外界質疑的疑點，包括在中國、美國及日本皆有投資，若郭董不解釋清楚，一定會落選，柯昨晚接受《蘋果》專訪透露，郭有可能10月去美國會見美國總統川普。

對此，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午證實此事，她說，郭董的確會去美國走一趟，因為在川普眼中，郭台銘是蠻重要的朋友，川普一直都在邀約，但時間上很難喬的攏，正在盡力安排能否赴美走一趟。

蔡沁瑜補充，另外威斯康辛州的投資案預計在明年5月完工，到時候一起來簽約剪綵，這段時間保持密切聯繫。

蔡沁瑜直言，郭台銘與美國白宮間的溝通管道不用透過美國在台協會，郭董可直達白宮，換言之，在台美問題上，郭董應該算是蠻能直接解決的人。

是否藉機向川普報告參選總統一事？蔡沁瑜回答，這不需要報告，接連提問「台灣選舉關美國什麼事，為何要去美國報告，很奇怪，包括之前傳出來說要跟國台辦報告，台灣的總統大選，為何要自我矮化」。

(中時 )