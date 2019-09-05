民進黨立委陳明文，日前驚爆高鐵遺失300萬現金皮箱事件，引各界熱議。陳身為民進黨內重要勢力，對立委參選人有舉足輕重影響，將角逐立委的台北市議員高嘉瑜曾淚訴自己黨內人緣不好，在節目中被點名，說說陳對自己好不好？高坦言派系各有立場，但陳必須出來說清楚，更羞道：「陳明文沒有對我不好，我不覺得誰對我不好啦！」

政論節目中談到陳明文300萬事件，前民進黨立委沈富雄指名，應由非常辛苦、落下眼淚、說自己在黨內人緣不好，總算獲立委提名資格的高嘉瑜回答「妳對陳明文的感覺，是正面還是負面？」

高嘉瑜表示，陳明文被稱為「囝仔仙」，聰明靈活與地方調和鼎鼐的能力無庸置疑，但這次300萬事件，隨便有社會經驗的人都覺得不合情理。高指出，本來大家準備好攻擊高雄市長韓國瑜，如今卻被國民黨「撿到槍」，縱然總統蔡英文施政滿意度、經濟成長率、經濟成長率均達新高，也不免被此波及，對民進黨後座力不容小覷，甚至會燒到蔡英文。因此，陳必須出來說清楚，目前處理方式都還不夠。

沈富雄聽後大讚：「高嘉瑜講得非常好！為什麼她在黨內的人緣會不好？我就覺得很奇怪！」高則害羞回道：「陳明文沒有對我不好，我不覺得誰對我不好啦！」高坦言派系大家各有立場、思想，這些可受社會公評；初選既已按民主程序結束，蔡英文出線，大家就該團結支持。

(中時電子報)