國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日民調出現波動，使得「換瑜說」謠言甚囂塵上。對此，韓國瑜表示，相信國民黨高層智慧不會做這種事情，如果這事是真的，那就是國民黨黨部腦袋進水了。資深媒體人唐湘龍認為，「換瑜」沒有任何客觀的政治基礎，只是國民黨集體焦慮所產生的幻聽、幻覺。他也認為，有三件事對蔡不利，蔡英文距離勝選還非常遙遠。「換蔡」可能性比「換瑜」大多了。

國民黨「換瑜」傳聞四起，國民黨主席吳敦義多次強調不會重蹈「換柱」覆轍。韓2日也曾開直播闢謠，他說以吳主席從年輕歷練幾十年，竟然會派一個人去國台辦溝通說要把韓國瑜要換掉，如果是真的，「那麼我們國民黨中央黨部腦袋大概已經進水，大概腦袋已經壞掉」。

對此，唐湘龍在《NOWnews》名家論壇中指出，對於韓出來澄清「換瑜」感到非常奇怪，因為這件事根本不會發生。他說「換瑜」沒有任何客觀的政治基礎，只是國民黨集體焦慮所產生的幻聽、幻覺。不過唐也點出，韓國瑜必須認識到自己的困境，以及在困境裡的求生策略。

唐湘龍認為，真正該被換的是蔡英文。他說民進黨應該對於「換蔡」做準備，因為一、蔡英文除了意識形態操作，其他施政表現一蹋糊塗。二、蔡英文用非常不光彩的手段贏得初選。三、對蔡英文傷害最大的，很可能是博士學位。他認為，到目前為止，沒看到蔡英文面對質疑做出有效澄清。若蔡真的在「學術誠實」犯規，不只是「換蔡」，更是國際醜聞，中華民國政治上的恥辱。他直言，選舉才剛開始，蔡英文距離勝選還非常遙遠，「換蔡」的可能性，比「換瑜」大太多了。

(中時電子報)