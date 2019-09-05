民進黨立委陳明文在高鐵遺失300萬元的行李箱，被資深媒體人黃越宏質疑陳明文父子洗錢，卻以「父親給錢」作掩護，到台北地檢署告發陳明文、陳政廷父子涉嫌洗錢，不過，嘉義地檢署已經提早剪報分案，北檢恐依司法實務運作慣例，可能將案件移轉給嘉檢調查。

黃越宏4日到北檢告發表示，陳政廷的解釋有違常情，令人高度懷疑是在非法洗錢，創業基金只是用來掩護的藉口。

黃越宏告發狀提出3點，第一要銀行證明300萬元確實是陳明文領的錢，因金額超過50萬元，也須查明提領銀行有無通報。第二若陳明文無法證明何時、何處領的錢，就要查明父子倆是否有涉特殊洗錢罪，是否幫他人製造「金流斷點」。

第三檢方應查明錢由何人、何時帶上高鐵，要帶往何處、交給何人，究竟是非法交易的付款，還是政治獻金、賄款或賄選之預付款，是否因雙方條件未談妥，對方不敢收才會遺留在高鐵上。

北檢收案後，發現嘉義地檢署已在黃越宏告發前剪報分案，將呈報台灣高檢署研議是否依司法實務運作慣例將案件移轉給嘉檢調查。

(中時 )