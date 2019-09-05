民進黨立委陳明文在高鐵遺失裝有300萬現金的行李箱，最後失而復得，雖陳明文已解釋這筆錢是要給次子陳政廷到菲律賓開珍奶店，外界仍覺得說法有諸多疑點和可議之處，神隱兩天後，陳明文今5日終於出面說明，並透出監器照片，澄清錢的來源絕對沒問題，是單純財物遺失事件，丟掉這筆錢我也很甘苦、自責、很丟臉。

陳明文在律師陳澤嘉陪同下出面說明，陳明文開頭先說一件很單純遺失財物的案件，造成社會的風波，讓大家關心，他表示歉意，強調錢是從銀行提領出來的，金流沒問題，從哪裡領、什麼時領，都有很清楚的詳細紀錄單據，也都提供給律師，因有人提告，就委由律師提出給法官看並今天對告他的人提出誹謗告訴。

陳明文強調，這是很單純的財物遺失，丟掉這筆錢我也很甘苦、自責，因政治人物很忙，所以我上車就睡著了，下車就忘了，連上鎖也忘了，直到下車看到兒子在等到，才想到慘了，錢在車上，為此特別感謝高鐵人員的協助，跟大家說對不起，指這真的是很單純的家庭的事，我心裡很不好意思，也不知道自己一時疏忽會產生這麼大的風波，坦白說我是私人的事，財物遺失的事，不願意被炒作，希望快點落幕，今才會出來說明，盼到此為止。

陳澤嘉進一步明說，指兩天以來的風波，對委員錢的來源和使用目的，有沒有違法，有不當的揣測和不當的炒作，今才會一次清楚明白說明，一是絕對沒有在高鐵上面交付金額，且錢是從委員家帶出來，金錢來源絕對沒何不當，不是政治獻金，也沒有申報等問題，只單純遺失物尋回，且委員也沒有跟高鐵對到頭，絕對沒有對高鐵人員發脾氣，只有滿心的感謝。

陳澤嘉強調沒有贈與稅的問題，且錢是要在台灣買設備，目前他手上已拿到委員提供的單據，因事件已進入司法程序，又事涉私人隱私，不方便提供給媒體拍照，不過委員這方會搜集相關證據，對提告的人提起誣告和誹謗告訴。

陳明文最後補充，兒子要拚事業本來就要支持，但因為這件事小兒子的創業也腰斬了。

(中時 )