政治大學昨(4)日舉行新生訓練，政大學生會長柯嘉偉在舞台上引用愛因斯坦名言「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」，並使用高雄市長韓國瑜之前爬樹查查看登革熱防治成效的照片，引起網友討論。（摘自臉書行走的故事詩／yanwu）

政大主秘張其恆。（政大提供）

政治大學昨(4)日舉行新生訓練，政大學生會長柯嘉偉在舞台上引用愛因斯坦名言「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」，並使用高雄市長韓國瑜之前爬樹查查看登革熱防治成效的照片，引起網友討論。對此，政大主秘張其恆今（5）日回應，校方均尊重學生。

高雄市長韓國瑜7月24日視察登革熱防疫作業，到高雄勞工公園時，突然爬上樹查看樹洞，指稱樹洞下雨後會積水，容易孳生病媒蚊，所以要用發泡棉填補，此舉引起討論，甚至還有人用「樹民總統」來稱這起事件。

政大昨日舉行新生訓練，對於學生引用愛因斯坦名言隱涉韓國瑜言行，政大主秘張其恆回應，政大是希望營造一個言論寬鬆、自由的環境，只要學生合法合規、且能增加學習效果，校方都尊重。對於照片以發網友討論，張其恆強調，學生使用該照片可能是學生的考量，「應該有它的效果！」不過新生訓練直播影片已下架，「這是當事人的要求」。

(旺報 )