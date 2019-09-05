大陸冰球的葉卡捷琳堡駕駛者本週五(9/6)晚上十點在主場迎戰傳統勁旅聖彼得堡SKA，返鄉效力的「魔術師」達邱克(Pavel Datsyuk)將首度與老東家聖彼得堡SKA交手。聖彼得堡SKA季外多名主力離隊，分崩離析的前場火線能否戰勝兵強馬壯的葉卡捷琳堡駕駛者?

聖彼得堡SKA上季分區決賽以3勝4敗不敵莫斯科中央陸軍，本季試圖捲土重來卻一波三折，先是進攻支柱古瑟夫(Nikita Gusev)遠走紐澤西，精神領袖達邱克也決定在生涯末期回到家鄉球隊。上季以82分榮登聯盟得分王的古瑟夫，是聖彼得堡SKA進攻端最倚賴的球員，達邱克雖年過40，但上季在第二陣容扮演穿針引線的重要角色，例行賽送出全隊僅次於古瑟夫的30次助攻。新賽季聖彼得堡SKA頓失這兩名前場大將，要如何維持上季的進攻質量將成一大難題。

葉卡捷琳堡駕駛者上季以東區第一種子進入季後賽，首輪直落4輕取第八種子車里雅賓斯克，次輪卻遭第六種子薩拉瓦特尤拉耶夫以4勝1敗淘汰，門將科瓦(Jakub Kovar)在關鍵的第四、五戰都被攻進4球絕對難辭其咎，但進攻端集體熄火也得負上責任。制服組季外除了補進達邱克，也簽下過去幾季在德國聯賽與美國AHL都有不錯成績的馬切克(Brooks Macek)，此舉不僅能大幅提升球隊進攻威脅性，能兼打中鋒與右翼的馬切克也讓前場陣容更具彈性。雖然門將科瓦防守能力不算頂尖，但在強勢火力掩護下，葉卡捷琳堡駕駛者本季在競爭力較弱的東區應還是能有不錯的成績。

此戰是聖彼得堡SKA客場五天三戰的最後一站，這趟客場之旅總移動距離超過500公里，在體能居劣勢且進攻端戰力大幅被削弱的情況下，要逆襲前場深度倍增的葉卡捷琳堡駕駛者難度不低，推薦投注「不讓分-葉卡捷琳堡駕駛者勝」。另一方面，兩隊近五次交手有四次打出「5.5大」，吃進大補丸的葉卡捷琳堡駕駛者季前熱身賽已經展現傲人的攻擊火力，對上明斯克發電機一戰更以6比0血洗對手，即便聖彼得堡SKA進攻端能力不若以往出色，但葉卡捷琳堡駕駛者現階段已具備獨立開大的能力，推薦投注「大小玩法-5.5大」。

(中時電子報)