德國總理梅克爾準備第12度訪問中國大陸、與北京達成重大貿易協定，香港示威者出面表達反對，美國駐德大使格瑞尼爾也表示，「目前不是與中國一切照舊的時候」。

梅克爾（Angela Merkel）預計今天抵達北京進行3天訪問，明天率商業代表團會晤北京領導階層，並排定前往湖北省省會武漢。

「今日俄羅斯」（RT）報導，梅克爾似在尋求敲定「歐盟-中國全面投資協議」（EU-China Comprehensive Agreement on Investment）。這起大規模貿易協議於2012年提出，2014年展開相關會談，各界希望能在今年底拍板定案。

這讓格瑞尼爾（Richard Grenell）十分不安，他昨天向美聯社置評時表示，中國「蓄意漠視」對香港、聯合國和世界貿易組織（WTO）的承諾，並在西藏、新疆做出違反人權情事，顯示出中國共產黨「公開反對德國所珍視的價值觀」。

他說：「我們期盼總理梅克爾能採取堅定立場，堅守共產主義垮台後團結德國上下的各項價值觀：人權、民主、法治。」

香港眾志秘書長黃之鋒與幾位旅居德國的香港人，在梅克爾出訪前夕聯名發出公開信，敦促梅克爾切勿和中國有生意往來，這封公開信刊於「畫報」（Bild）之中。

公開信寫說：「德國與中國做生意應保持警戒，因為中國不遵守國際法，並且一再違背承諾。」

(中央社)