北市東區下起大雨，機車騎士穿上雨衣因應。（張鎧乙攝）

中度颱風玲玲的外圍環流持續影響台灣，中央氣象局5日上午針對基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報，表示受到颱風外圍環流影響，大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率，民眾外出務必攜帶雨具，若有安排戶外活動則應格外注意安全。

(中時 )