中颱玲玲北上加速帶來大雨 12:162019/09/05 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市東區一早下起陣雨，行人紛紛撐起雨傘、穿上雨衣。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市東區下起大雨，機車騎士穿上雨衣因應。（張鎧乙攝） 中度颱風玲玲的外圍環流持續影響台灣，中央氣象局5日上午針對基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣發布大雨特報，表示受到颱風外圍環流影響，大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率，民眾外出務必攜帶雨具，若有安排戶外活動則應格外注意安全。 (中時 ) #大雨 #外圍環流 #影響 #颱風 #北部地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風洪水險 減少豪雨災損 04:092019/09/01 金融．稅務 玲玲颱風形成 明晚起影響台灣 10:262019/09/02 生活 颶風開虐巴哈馬…像台灣的颱風？他給恐怖答案 00:252019/09/03 生活 玲玲颱風快速北轉 發布海上颱風警報機率低 18:222019/09/03 生活 颱風玲玲挾大雨炸台4天 一張圖看「降雨熱區」 21:422019/09/03 生活 劍魚颱風慘遭日本判死 颱風論壇：這事仍要注意 00:092019/09/04 生活 不斷更新》玲玲外圍環流發威！18縣市豪大雨 06:182019/09/04 生活 颱風外圍環流影響 北部、東北部及南部地區有雷雨 10:072019/09/04 生活 玲玲挾外圍環流 豪大雨周四再炸這2區 20:512019/09/04 生活 颱風外圍環流影響 各地小心雨勢 09:502019/09/05 生活 生活熱門新聞 理科太太紅半年跌落神壇？網曝原因好慘 - 生活 Costco牛肉為何久放不壞？專家揭驚人秘密 - 生活 開學第3天兒17字介紹爸 媽崩潰：全家形象毀了 - 生活 高雄水淹到這！網驚：怎麼過馬路 - 生活 網瘋傳「奇蹟食譜」周甩肉4公斤！ 當紅減重法一次破解 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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