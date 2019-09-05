四年一度的世界盃籃球賽如今打得如火如荼，小組賽首輪的結果將在今晚全部揭曉，翻開今晚的八場比賽，最引人注目的非19:30澳洲對戰立陶宛的賽事莫屬，兩隊日前都擊敗了同組的加拿大以及塞內加爾，均於本週二晚間率先預定小組賽第二輪的席次，但由於賽制規定首輪的對戰成績將全數帶入下一輪，因此兩軍今日相鬥仍然不能有絲毫鬆懈。

澳洲日前分別以16分以及13分擊敗加拿大和塞內加爾，陣中表現最亮眼的是效力於馬刺的米爾斯(Patty Mills)，他兩役共拿37分砲火猛烈！搭配爵士隊小前鋒英格爾斯(Joe Ingles)以及騎士後衛德拉維多瓦(Matthew Dellavedova)形成犀利的進攻鐵三角，禁區方面由太陽貝恩斯(Aron Baynes)和勇士波格特(Andrew Bogut)強悍鎮守，最後絕對不能漏掉古爾丁(Chris Goulding)，他在澳職籃可是拿過總冠軍(2次)、總冠軍賽MVP、得分王、以及全明星賽MVP…等諸多頭銜！

立陶宛是目前淨勝分最多的隊伍，他們先後以54以及23分血洗同組塞、加兩隊，籃下強硬且充滿身體碰撞是立陶宛的招牌，隊上由灰熊中鋒瓦蘭西尤納斯(Jonas Valanciunas)和溜馬大前鋒沙巴尼斯(Domantas Sabonis)兩名NBA球星領軍。立陶宛與澳洲相比，前者在籃板的保護上較為出色；後者則是三分球水平更高，澳洲若是成功發揮其精準的外線火力，將會使立陶宛的籃板能力毫無用武之地，推估澳洲獲勝機會較大。另外，兩隊進攻節奏快速、得分效率均高，投注大分將會是個很好的選擇。

(中時電子報)