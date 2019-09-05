台灣高等教育「患寡又患不均」！教育改革聯合陣線5日召開記者會，揭露台灣高等教育經費因為大學太多而遭稀釋，在OECD國家中敬陪末座，每生平均使用教育經費只占每人國內生產毛額的26.33％，遠低於OECD國家的平均39.56％；此外台灣內部公私立大學的資源也愈來愈不均，3年內公立大學的每生經費與私立技職每生經費竟從5.7倍增為9.6倍。

輔大教授戴伯芬表示，台灣高教已經病入膏肓，且教育資源分配一直是黑箱作業，雖然大學規模擴張，但是教育資源並沒有增加。跟別的國家比起來，台灣高教主要經費2014年占國民所得GDP比例1.51％，低於OECD國家的平均1.55％，且有逐年下滑的趨勢，2017年更降到1.43％；再以每生平均使用教育經費占每人國內生產毛額比例來看，台灣只有26.33％，遠低於OECD國家的平均39.56％。

台灣私立學校教育產業工會理事長陳秋瑩指出，台灣高教公私立待遇大不同，2014公立大學平均每生可獲得資源是私立技職的5.7倍，到2017年更惡化為9.6倍，且2017年公立大學平均每生資源也高於公立技職和私立大學，分別是1.3倍和6.6倍。

全國私校工會理事長尤榮輝指出，看不到蔡總統上任以來有比較新的教育政策，也看不到執政黨特別重視教育，我們的高教資源已經比不上鄰國；9月17日立法院開議，總統大選在即，呼籲立法院執政黨和總統候選人重視教育。

尤榮輝指出，公私立大學都在廉價辦學，台灣除了總體教育資源不夠，公私立大學分配又不均，全台22萬弱勢學生，私校照顧了17萬，超過7成；一般私立大學有12％、私立技職校院有24％是弱勢生，但是公立大學每生平均經費是私立大學技職生9.6倍，私校學費還是公立大學的兩倍，非常不公平，國家怎麼對得起私校學生？大學法改革陣線總召集人徐光成則呼籲校園民主現況也應該是教育部補助的重要指標。

戴伯芬表示，教改聯合陣線提出5點訴求：第一，增加教育經費，至少不要到OECD最後一名這麼難看；第二，建立教育經費公開審議的機制；第三，追蹤競爭型計畫的機制，作為下次審核的標準；第四，對違法私校的處理應減少經費或強制退場；第五，以學生為補助對象，每位學生都應該同等看待，而不是懲罰私校學生和其家庭

教育部高教司長朱俊彰回應，過去5、6年來整體高教經費逐年增加，教改聯合陣線用「每生」來計算就有盲點，因為教育部不只看學生規模，也看教師規模、辦學品質等等；此外專案輔導學校不會有獎補助款。至於跟OECD相比，台灣高教偏低，他表示台灣整體高教經費占GDP的1.4％，其實不低，但是因為台灣大專生多，所以拉低每生平均經費。

(旺報 )