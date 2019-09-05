上海推城市健康 2022成人吸菸率降至20％以下 12:072019/09/05 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海市政府5日印發《關於推進健康上海行動的實施意見》，其中提出將完善市民身邊的全民健身場地設施。建設一批重大體育設施，加強「體綠結合」，在公園、綠地、林帶等建設嵌入式體育設施。 據新浪財經引述該《意見》指出，到2022年和2030年，成人吸煙率分別下降到20%以下和18%以下，並將建設醫學協同創新集群，推進研究型醫院建設，爭取在部分醫學領域出現突破領先的關鍵技術。 (旺報 ) #建設 #成人 #設施 #上海 #健康 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市推健檢 讓爺奶健康呷百二 04:102019/09/03 地方新聞 市府改造潭雅神綠園道和平場站 大幅提升旅遊服務品質 15:572019/09/03 生活 兼顧景觀及整體規畫 台中港埠專用區納都市設計審議 16:362019/09/03 政治 草屯療養院9月起提供免費成人健康檢查 守護社區民眾 17:062019/09/03 生活 從抗癌到防癌 永齡健康基金會再出擊 18:132019/09/03 生活 遊樂園封園3天打造音樂祭！海內外樂團輪番飆歌、設施一樣暢快玩 17:432019/09/03 旅遊 上海去年IC投資增近1倍 打造產業園 19:502019/09/03 財經 首度進軍水湳推案，富宇「飛翔」帶動捷運宅熱銷 02:582019/09/04 生活 健康樂活 猐寮銀髮俱樂部成立 02:582019/09/04 生活 政商結構下的文明病治理 08:292019/09/05 藝文副刊 兩岸熱門新聞 林鄭的懺悔 法媒：習近平沒想到 - 兩岸 002型航母 拚9月25日前後服役 - 日報 港府撤修例 港網友不買帳 陸網民：白支持林鄭了 - 兩岸 黎智英寓所遭汽油彈攻擊 警追緝2男子 - 兩岸 陸002型航母 總載機量突破40架 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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