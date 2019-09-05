上海市政府5日印發《關於推進健康上海行動的實施意見》，其中提出將完善市民身邊的全民健身場地設施。建設一批重大體育設施，加強「體綠結合」，在公園、綠地、林帶等建設嵌入式體育設施。

據新浪財經引述該《意見》指出，到2022年和2030年，成人吸煙率分別下降到20%以下和18%以下，並將建設醫學協同創新集群，推進研究型醫院建設，爭取在部分醫學領域出現突破領先的關鍵技術。

(旺報 )