韓國瑜再力邀侯友宜出席三重造勢 侯：市政優先 12:102019/09/05 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 面對韓國瑜表示會再次力邀、侯不出席造勢，黨內是否施壓等問題，侯友宜仍一貫回答，每個人都應該扮演好自己的角色。（吳亮賢攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面對韓國瑜表示會再次力邀、侯不出席造勢，黨內是否施壓等問題，侯友宜仍一貫回答，每個人都應該扮演好自己的角色。（吳亮賢攝） 國民黨總統參選人韓國瑜8日將在新北市三重幸福水漾公園舉辦造勢活動，新北市長侯友宜5日再被問到是否出席依舊表示，以市政為重，不會出席。 面對韓國瑜表示會再次力邀、侯不出席造勢，黨內是否施壓等問題，侯友宜仍一貫回答，每個人都應該扮演好自己的角色，互相體諒、包容，現在把自己的角色做好才是最重要的。 因8日韓國瑜造勢場地三重幸福水漾公園腹地廣大，主辦單位希望至少能號召10萬人到場，這也是韓在黨內初選過關後，第一場大型造勢，現場也開放100個攤位供業者抽籤，再創之前韓國瑜夜市盛況。 (中時 ) #韓國瑜 #國民黨 #造勢 #侯友宜 #三重 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨恐爆少子化危機？黃創夏解析遭轟：鬼話 14:082019/09/01 政治 有錢能使鬼推磨 林錫耀：不能輕忽郭台銘 14:572019/09/01 政治 換瑜就是助英 周錫瑋痛罵這群人：有良心嗎！ 11:302019/09/02 政治 淚批藍高層坐視「換瑜」周錫瑋：脫選黨、換柱2.0都是幫蔡 13:292019/09/02 政治 韓國瑜菜市場無敵！街頭民調輾壓蔡柯 15:492019/09/02 政治 國民黨以訟止謗 近期四連告 明告林峯正 18:022019/09/03 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 質疑這3人共謀滅國民黨 藍將告林峯正 11:432019/09/04 政治 疑3人共謀滅國民黨 藍將先告林峯正 00:572019/09/05 政治要聞 能破解國民黨高層壞招！他成韓勝選法寶？ 08:082019/09/05 政治 政治熱門新聞 快氣死！陳揮文怒吼：韓陣營到底在幹嘛？ - 政治 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ - 政治 唐湘龍曝三大不利點：蔡英文距勝選非常遠 - 政治 韓粉怒了！政大母校新訓 拿韓國瑜爬樹照暗諷 - 政治 最新民調出爐 韓國瑜再跌破三成！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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