面對韓國瑜表示會再次力邀、侯不出席造勢，黨內是否施壓等問題，侯友宜仍一貫回答，每個人都應該扮演好自己的角色。（吳亮賢攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日將在新北市三重幸福水漾公園舉辦造勢活動，新北市長侯友宜5日再被問到是否出席依舊表示，以市政為重，不會出席。

面對韓國瑜表示會再次力邀、侯不出席造勢，黨內是否施壓等問題，侯友宜仍一貫回答，每個人都應該扮演好自己的角色，互相體諒、包容，現在把自己的角色做好才是最重要的。

因8日韓國瑜造勢場地三重幸福水漾公園腹地廣大，主辦單位希望至少能號召10萬人到場，這也是韓在黨內初選過關後，第一場大型造勢，現場也開放100個攤位供業者抽籤，再創之前韓國瑜夜市盛況。

(中時 )