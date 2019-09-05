台北市長柯文哲4日接受平面媒體專訪表示，看到總統府祕書長陳菊站在蔡英文總統旁邊就瞧不起她。5日受訪被問及是否討厭陳菊、有恩怨？柯則辯稱，他哪有什麼討厭，只是評論，高雄輸成這樣沒人負責？慶富案搞成這樣沒人負責？這是賞罰分明？

柯文哲說，這問題人家跟他講過，說蔡英文若不是靠陳菊，怎麼有辦法贏前行政院長賴清德，他聽一聽就「唉，那沒辦法」，且打仗還是要賞罰分明，高雄輸成這樣竟然沒有人需要負責，還有慶富案搞成這樣也沒人要負責，這叫賞罰分明？

至於民進黨主席卓榮泰嗆柯文哲不要說自己是綠營的，柯文哲表示，這是民進黨慣用手法，怕我打小英，所以降一級用「黨主席對黨主席」，他對民進黨作戰手法非常熟悉，裡面一定有人說「誰要去對付柯文哲」，這看就知道，他太了解了。

針對「討厭外省人」言論，導致被本省人和外省人都指責，柯文哲則說，他有時慶幸2014年跟民進黨並肩作戰過，對民進黨選戰手法很熟悉，人家講話有前文後文，不要只拿一段出來講，他小時候50年前台灣沒省籍情結嗎？當然有阿、廢話，一定有的嘛，只是他在長大過程中，慢慢就「唉」，所以他才提出「共融」，超越藍綠不是消滅藍綠，是讓藍綠共融在社會上生存，是新的態度。

(中時 )