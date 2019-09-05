業者在廁所張貼教戰手冊。（民眾提供）

新北市板橋區重慶路「Poker Night 遊戲主題餐廳」以餐廳之名掩護賭場，暗中經營德州撲克賭局，自去年開幕後，對外召募會員到店內舉辦「德州樸克大賽」，實則暗中與賭客對賭，輸贏除能在場兌換現金，亦可利用帳戶匯款，躲避警方查緝，板橋警分局追查數月後，向法院聲請搜索票，一舉破獲德州樸克賭場，逮捕胡姓負責人、荷官、工作人員4人及賭客7人，並扣押共同賭資籌碼97萬多點（換算新台幣9萬餘元）。

警方發現，店家在廁所內張貼「教戰手冊」，指導遇到員警登門臨檢可保持緘默、同時店家也會委任律師協助，只要賭客不要承認有賭博，就能全身而退。

主題餐廳暗營德州撲克，備教戰手冊防警查緝。(影片取自youtube)

板橋警方本月1日凌晨前往搜索，現場查獲賭場負責人、荷官、工作人員及賭客共11人，查扣賭資、抽頭金、營業所得、籌碼1000餘萬（換算新台幣約100餘萬）、樸克牌、監視器主機、螢幕、電腦主機及點鈔機、監視錄影鏡頭、會員名冊、營業帳冊等證物，其中有賭客坦承賭博，偵訊後，全案依賭博罪送辦。

(中時 )