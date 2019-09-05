美國職棒大聯盟正式進入例行賽最終月份賽程，在美聯外卡三搶二與國聯東區仍未明朗的態勢下，九月精彩熱戰一如以往強強滾不停歇！依據MLB官網統計分析，5支近況最佳球隊應能延續強勢演出，但大、小分玩法上，達人推薦太空人買小以外，其他4隊全可押大，將有較高的贏錢機率。以下依照排名依序介紹：

1.休士頓太空人(前週排名：2)

太空人過去兩週繳出10勝3敗佳績，讓自己在美聯西區持續保有兩位數以上的勝差安全領先。這其中包含王牌韋蘭德生涯第三度無安打比賽完封藍鳥。韋蘭德本季已奪下257次三振，是繼藍迪強森、諾蘭萊恩、薛茲爾、克萊門斯之後，再次出現至少5季單季三振數達250次以上的K博士級強投。太空人以往給人攻擊強悍的印象，但今年除了韋蘭德，轉隊的葛倫基也默默持續貢獻勝場，兩人無疑構築成震撼對手的兩記重拳，因此後續休士頓軍團賽事，可以大膽加碼「小分」。

2.紐約洋基(前週排名：3)

帶著10場的勝差進入九月，這種狀況在近年的美聯東區並不常見，這也讓洋基可以稍有喘息空間。在面對美西近況奇佳的運動家及國西王者道奇系列賽都取得優勢後，本季的條紋軍團開始越來越覺得季後賽大有可為！目前洋基拿下90勝成為本季全聯盟首支達此門檻隊伍，要續追洋基的彩迷，可以積極鎖定「讓分勝」與「大分」兩種玩法。

3.洛杉磯道奇(前週排名：1)

道奇在上週對響尾蛇比賽中最後靠4發陽春砲扳回顏面，裡子上則是再度改寫去年才創下的隊史單季團隊全壘打紀錄，目前以238支排名在首位的雙城(268轟)以及次席洋基(256轟)之後。顯然地，全壘打已成為道奇贏球的重要指標，九月開始到季後賽這個邏輯不會改變，當然在有出現道奇的比賽組合時，要買總分或單隊「大分」才是正確選擇。

4.明尼蘇達雙城(前週排名：5)

雙城本季看好能從中區脫穎而出，雖然目前僅領先印地安人5場半的勝差，但剩餘26場賽程中，有過半的14場是熟悉的同區球隊老虎、白襪、皇家…前面一段文章已經提到，雙城是本季最會開轟的大聯盟隊伍，前述同區3隊又實力偏弱，玩家要好好掌握那14場賽事，大單搶進「雙城讓分勝」、「大分」、甚至「勝分差7+」等高賠率玩法來賺取獎金！

5.亞特蘭大勇士(前週排名：4)

勇士一路躥升的最大憑藉，便是瘋狂的得分火力。過去四場比賽中豪取35分不說，本季國聯迄今也只有道奇團隊755分超越勇士的741分。面臨國聯東區緊追不放的國民，勇士就是要靠分數不斷進帳來增添勝場。近十場比賽中，國民取得9勝1敗優異成績，所幸勇士的8勝2敗也不遑多讓；打得順手的勇士值得追高買家繼續支持，「大分」當然也是參考球隊特性後的必然選擇。

最後推薦幾支戰情緊繃下容易出現不讓分勝出球隊的名單，美聯外卡三強目前由光芒、印地安人、運動家糾纏；國聯中區冠軍整季以來的紅雀、小熊、釀酒人之爭也還未脫白熱化階段，這些隊伍對季後賽之路都須步步為營，棒球俗諺說：「多1分就拿一勝！」無論賠率高或低，這幾支為了季後賽奮力一搏的球隊都有較高機會幫彩迷在「不讓分」玩法上贏得獎金。

(中時電子報)