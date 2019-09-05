鴻海創辦人郭台銘參選2020箭在弦上前夕，外界紛傳副手人選，台北市長柯文哲也提「郭柯配」，引發外界關注。郭幕僚蔡沁瑜今天受訪表示，身為政治素人的郭台銘，要尋找的是可以和郭互補的人比較好，郭董在經濟圈歷練多年，尋找願意為台灣付出的人才並不困難。

郭台銘尚未宣布參選，但陸續傳出不少副手人選，包含侯友宜二哥侯明鋒、孫運璿女兒孫璐西都被點名，連台北市長柯文哲也自爆可思考一下「郭柯配」。

詢及柯P提「郭柯配」，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，柯市長在講這些想法時，並未向郭陣營溝通，因此不曉得柯實際怎麼想，強調柯市長與郭台銘溝通管道順暢，當然也是一個很不錯的人選可考量。

蔡沁瑜說，身為政治素人的郭台銘，要尋找的是可以和他互補的人比較好，郭董在經濟圈歷練這麼多年，尋找願意為台灣付出的人才，應該也不是困難事情。

因此鎖定學者、財經界人才？蔡沁瑜表示，只要是願意為台灣付出，真心為台灣，可以和郭台銘互補的人選。媒體追問，柯文哲的互補性不夠？蔡保守說，目前沒有談到職務分配，柯市長是蠻真性情的人，採訪的內容比較好用，柯郭合作目前為止，都還蠻熱絡。

蔡沁瑜並未點評檯面上被點名為郭台銘的副手人選，多以沒有聽到這個消息回應，強調只要是各界推薦的優秀人才，都會納入考量。

另外，柯文哲也替郭董呼出「霸氣總裁，台灣重開機」口號，蔡沁瑜禮貌性回應，柯市長還蠻有創意，很謝謝他，霸氣總裁一直是郭台銘給大家的形象，若能加上魄力與堅定會更好。她也說，最強外掛是大家對郭台銘的形容，郭董的確在外界做蠻多事，想的是如何為中華民國好，一直朝此方向努力。

(中時 )