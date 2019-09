ด่วน! เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนขบวนรถไฟสาย Kyuko บริเวณคานากาว่า-คู เมืองโยโกฮาม่า ญี่ปุ่น ทำรถไฟตกราง มีผู้โดยสารบาดเจ็บจำนวนมากไม่น้อยกว่า 30 ราย สั่งปิดการเดินรถไฟสายดังกล่าวทันที Injuries feared after Keikyu train derails as it hit by truck at Yokohama. #train #Japan #crash pic.twitter.com/u178xfOmWM