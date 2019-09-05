行政院會上午通過「新式戰機採購特別條例」草案，將編列新台幣2500億元上限經費採購66架F-16V新型戰機，新式戰機將分7年在2026年前完成交機。蘇揆表示，近年中國嚴重威脅我國防安全，新式戰機採購案確有必要。

國防部在立法目的中指出，為因應敵情威脅與迫切之國防需要,逐年籌獲高性能新式戰機,強化空軍戰力,以提升聯合作戰效能,確保國家安全與區域和平穩定,並達到兼顧國防⾃自主及國內經濟發展之目的。

蘇揆則說，有鑑於中國近年來對我空防威脅倍增，不只軍機繞台航行次數劇增，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅我國防安全。台灣需要先進武器維護自身安全，台灣作為國際負責任的一員，也將持續提高對國防的投資。為提升我國總體防衛作戰能力，新式戰機採購案確有必要。

蘇揆表示，這次獲得美方同意售予我國66架F-16V新型戰機，是自1992年我國向美國購得F-16 A／B型戰機以來，時隔27年，台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案。這是在蔡總統的努力下，台美互信更高，美國去年3月陸續通過「台灣旅行法」、今年5月「台灣保證法」及7月「國防授權法」等友台法案後，再次顯示臺美關係不斷升級所帶來突破的結果。

他說，對台軍售案剛剛經美國行政部門於8月20日進行知會國會程序，無法及時納入109年度預算，因此必須編列特別預算支應，才能在最短時間內，大幅提高領空防禦戰力。國防部應積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

(中時 )