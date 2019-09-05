北市萬華區華西街角頭施正聲，去年9月到梧州街開槍洩恨，子彈不長眼，其中一槍不偏不倚，剛好射中一名林姓水果外送員的「蛋蛋」。案經台北地方法院5日審結，合議庭依殺人未遂等罪判施合併執行有期徒刑8年。本案可上訴。

57歲的施正聲，與46歲中生代角頭陳明傑，因爭奪阿公店的生意起衝突，被強索3000萬元還被設局押到位於梧州街的辦公室內毆打。施不滿被後輩欺負，為了報復，去年9月23日晚間，施正聲和友人在三水街飲酒，無意間得知陳男正在公司前辦中秋烤肉趴，三杯黃湯下肚，持兩把改造手槍前往陳明傑等人所有的「東三實業」開槍洩恨。

施正聲共開了5槍，他先對著正在烤肉的「東三實業」員工對空鳴槍一發，然後再連開四槍，其中兩槍打中鐵門，另一槍卻剛好打中旁邊水果店雇用送水果的林姓男子下體，林男「子孫袋」中彈，送醫急救後無大礙。施開槍後離開，還繼續到阿公店喝酒續攤後，再返回女友住處。警方獲報查獲施，將他移送法辦。

(中時 )