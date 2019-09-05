台北市長柯文哲5日坦言，麾下大部分幕僚都不喜歡選舉，他看絕大多數手都握不下去，所以選舉還是要有特殊個性。至於學姊黃瀞瑩則是已經在跑宮廟時，已經將手握下去，柯文哲則叮嚀「那也要一再反覆練習！」

媒體詢問，年輕幕僚對於參選立委的意願不高，柯文哲表示，大部分幕僚都不喜歡選舉，不要以為每個人都喜歡選舉，選舉要有選舉的個性，要每個人去握手，有人就握不下去。

媒體追問是誰握不下去？柯說，他看大部分、絕大多數手都握不下去，不要以為每個來當幕僚都喜歡去選舉。不過黃瀞瑩已經握下去了，柯說，那也要一再、一再反覆練習，等下可以問她練習怎麼樣，選舉還要有特殊個性，有時走在路上，被人家嗆聲1次，回去就傷心3天，那每隔3天被嗆聲1次，就得憂鬱症了。

至於民進黨立委陳明文兒子、北市府副發言人陳冠廷是否找不到？柯文哲說，陳冠廷昨天有傳賴給他，陳有公出，他知道陳在做什麼。

媒體問是否會像陳明文一樣帶300萬趴趴走？柯笑說，要是有300萬就好了，但結婚第1天存摺就被陳珮琪沒收了。針對之前講陳明文的300萬是「穿幫」？柯則說「哈哈哈，意思就是說年紀比較大，不會轉帳，所以提這麼多錢趴趴走」。

柯文哲建議媒體，要問就去問陳明文兒子或當事人，怎麼會問他，陳明文大概是年紀大，不會用現在電子轉帳技術，只好提這麼多錢，不然銀行轉帳就好了。針對陳明文的監察院申報財產帳戶只有240多萬元，柯說「不要問我不會回答的問題」。

對於民進黨選舉都是現金交易嗎？柯文哲指出，選過舉都知道，像他這種誠實申報的很少，他是咬緊牙關、誠實申報，這很痛苦；至於常常有那種不要收據的，還是算了。

(中時 )