濱海路月底開 通驗收前大禮竟是廢建材來先淹了，堆成了垃圾山。（議員賴清美提供／吳敏菁傳真）

彰化縣全興工業區新闢連外道路濱海路，預計月底要辦理完工通車，但不肖業者卻藉著預留給農民出入的便道開口，駛來大貨車盜運拆卸裝潢三合板、刨除廢瀝青等堆成垃圾山，讓人氣憤路太誇張了，路還沒通先被垃圾給淹沒，一定要揪出濫倒者。

彰化伸港的濱海路為全興工業區聯外道路，沿著大肚溪南岸堤岸道路拓寬，紓解興工路交通瓶頸，去年初開工，總長度為5.291公里，拓寬為10公尺寬，總工程經費1.6億元，起點為國道三號和美交流道入濱海路，終點至台17線與興工路交叉路口。

彰濱路施工，近日才完工，長長的道路尚未架設監視錄影器，但前後出路口都架設屏障，防止車輛駛入，但禁止進入障礙還沒撤除，但為了方便農民出入，預留工九路便道，沒想到不肖業者利用這個缺口，直接把垃圾倒進來，讓人看得傻眼，「慶祝驗收的第一分禮物」。

賴清美接獲陳情後和立委參選人陳秀寶等前往了解，發現堆置以拆除裝璜的廢材為大宗，推了十幾公尺長，實在讓人氣憤，濫倒廢棄物越演越烈，無法有效把關，累計這樣龐大的數輛，顯然是好幾車次的運載，是不是算準偏遠又方便，沒有監視，抓不著，想倒就倒？

彰化縣環保局稽查科長林三能表示，現場稽查數量約為兩車次，都是廢木和廢瀝青，要尋找有否路口監視器，揪出濫倒者，並釐清土地管理人，初步了解，該區土地為第三河川管理局，釐清權責後會，會儘速清除。

(中時 )